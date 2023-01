Trzech mężczyzn próbowało uprowadzić 9-latka ze szkoły. Doszło do szarpaniny

W czwartek 26 stycznia do szkoły w Mokrem pod Grudziądzem przyszło trzech mężczyzn, aby zabrać z placówki 9-letniego chłopca. Jeden z mężczyzn jest ojcem, a drugi dziadkiem dziecka. W szkole nie ma dzwonków, aby ich głośny i nagły dźwięk nie wywoływał dyskomfortu u dzieci z autyzmem, które również uczęszczają do placówki. Mężczyźni przyszli w czasie przerwy między lekcjami. Drzwi do klas były otwarte.

Niebezpieczny incydent w szkole. „To była próba uprowadzenia dziecka!”

– Mężczyźni wtargnęli do klasy, jeden z nich odepchnął nauczycielkę, ta upadła na ławkę. Szarpali chłopca, on wyrywał się, próbował przed nimi uciekać. Chwycili go za nogi i ręce, próbowali wynieść... Inne dzieci przerażone chowały się pod krzesłami, pod ławkami... – relacjonuje Alicja Kozłowska, dyrektor szkoły w Mokrem w rozmowie z portalem pomorska.pl. Dyrektor sytuację oceniła jednoznacznie. – To była próba uprowadzenia dziecka! – stwierdziła.

Interweniowały nauczycielki oraz pracownicy szkolnej administracji, którzy nie pozwolili na zabranie chłopca z placówki. Na miejsce została wezwana policja. – Policjanci ustalili, że w sądzie trwa sprawa o ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem. Na razie przebywa ono pod opieką dziadków i tak zostanie do czasu prawomocnej decyzji sądu. Ojciec dziecka został o tym poinformowany i razem z policjantami opuścił szkołę – przekazał portalowi pomorska.pl mł. asp. Łukasz Kowalczyk z grudziądzkiej policji.

Po zdarzeniu, które rozgrywało się na oczach innych dzieci, w szkole nie odbyły się już standardowe lekcje. Uczniowie rozmawiali z wychowawcami i pedagogiem. Na piątek 27 stycznia zostało zaplanowane spotkanie z psychologiem.

