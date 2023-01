Sex working po polsku, Tusk kontra Trzaskowski i moda na turystykę wojenną. Nowy „Wprost”

„Młode, ładne, skrzywdzone i oszukane”. – Eksploatacja seksualna nieletnich dziewcząt lub bardzo młodych kobiet będzie coraz bardziej bezkarna – w rozmowie z Krystyną Romanowską ubolewa dr Magdalena Grzyb, kryminolożka z UJ.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Tusk czy Trzaskowski”. Donald Tusk ma najpierw zbudować blok wyborczy, potem skonstruować listy, a następnie może ogłosić, że premierem po wyborach zostanie Rafał Trzaskowski. Czy to możliwe? Tekst Joanny Miziołek.

„Pakt senacki, czyli droga do wspólnej listy”. Na zdobycie 65 mandatów w przyszłym Senacie liczą partie opozycyjne i jeszcze biorą na celownik kolejne 10 okręgów, które uważają za możliwe do odbicia z rąk PiS – pisze Eliza Olczyk.

„Hołownia pod ostrzałem”. Dogryzający Donaldowi Tuskowi Szymon Hołownia jest dokładnie tym politykiem, na którego chcą głosować zawiedzeni wyborcy PO. Komentarz Dariusza Grzędzińskiego.

„Nie można stać w miejscu”. – Mogliśmy się ładnie odróżnić od Kaczyńskiego i Ziobry, ale nam nie wyszło. Bardzo tego żałujemy – po sejmowym głosowaniu mówi Agnieszce Szczepańskiej Grzegorz Napieralski, poseł KO.

„Nie mamy mentalności karpia”. Poseł Krzysztof Bosak rozmawia z Agnieszką Szczepańską o tym, dlaczego Bruksela nie będzie chciała wypłacić pieniędzy Polsce i czy Zbigniew Ziobro powinien trafić przed Trybunał Stanu.

„To trzeba powiedzieć jasno”. Czy PiS chciał rozbioru Ukrainy? W pewnej – dość odległej mi bańce internetowej – rozgorzała debata na ten temat. I co ciekawe jest to bańka, w której teorie spiskowe są ostro potępiane, o ile oczywiście nie dotyczą PiS. Felieton Tomasza P. Terlikowskiego.

„Polska w europejskiej czołówce otyłości”. – Zbieramy żniwo zdalnej nauki, inflacji i złych nawyków żywieniowych. Rezultat: 30 proc. młodzieży i dzieci ma nadwagę – mówi Krystynie Romanowskiej dietetyczka Agnieszka Piskała-Topczewska.

„2023 będzie rokiem Europy Środkowej”. Wojna na Ukrainie wymusza na Europie Środkowej silną emancypację, bo też konflikt pokazał, że jej interesy są inne niż państw Europy Zachodnie. Więcej w tekście Agatona Kozińskiego.

„Początki kariery kanclerza”. Wyjaśnienie niemieckich uników w sprawie Ukrainy może być proste. Wystarczy zadać sobie pytanie: czy Olaf Scholz nie zachowuje się jak wysoko uplasowany agent Moskwy?– pisze Jakub Mielnik.

„Jesteśmy za, ale”... 28 z 30 państw należących do NATO dopełniło już formalności i ratyfikowało protokoły poszerzenia Sojuszu o Finlandię i Szwecję. Tylko Turcja i Węgry się nie kwapią. Więcej w tekście Michała Banasiaka.

„Wojenni turyści”. Myślałam, że tragiczny wypadek doświadczonej polskiej wolontariuszki Grażyny każe się niektórym zastanowić nad podejmowaniem decyzji o wyjeździe akurat do Bachmutu. Myliłam się. Mam wrażenie, że tylko podniosło to poziom adrenaliny. Tekst Karoliny Bacy-Pogorzelskiej.

„Niepozorna twarz rosyjskiego imperializmu”. Pisarz Dimitrij Gałkowski nie budził zainteresowania na Zachodzie bo był zupełnie zwyczajny. A dziś cały propagandowy rosyjski mainstream mówi jego głosem – pisze Miłosz Szymański.

„Samotność trenera”. Nowy selekcjoner reprezentacji Fernando Santos sprawia wrażenie osamotnionego i nie całkiem świadomego, co czeka go w Polsce. Za niego przemawiają jego sukcesy. Komentarz Dariusza Grzędzińskiego.

„Źle wykonanej operacji nic nie naprawi”. – Dramatycznie brakuje chirurgów. Niedługo nie będzie komu operować – przestrzega prof. Adam Dziki, jeden z najbardziej znanych w Polsce i na świecie chirurgów w rozmowie z Katarzyną Pinkosz.

„Niewinny czarodziej na oślim grzbiecie”. Jerzy Skolimowski, właśnie otrzymał pierwszą w karierze nominację do Oscara. Jego „IO” powalczy o statuetkę w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. O inspiracjach reżysera pisze Maciej Drzażdżewski.

„Miasto samotności”. Olivia Laing pogrążyła się w analizowaniu samotności i napisała błyskotliwą książkę „Miasto zwane samotnością. O Nowym Jorku i artystach osobnych”. Poleca Leszek Bugajski.

„Ukryty »Patriota«”. Medialna cisza wokół bardzo dobrego serialu „Patriota” zakrawa na skandal, który trzeba wyciągnąć na światło dzienne i odpowiednio nagłośnić – apeluje Jakub Bojakowski.