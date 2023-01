Wiadomo, kto wygrał aukcję WOŚP Marianny Schreiber. Może być ciekawie

Michał Marszał to jeden z najpopularniejszych twórców memów w naszym kraju, przynajmniej spośród tych znanych z nazwiska. Marianna Schreiber to z kolei jedna z najaktywniejszych influencerek ubiegłego roku: modelka, założycielka ruchu politycznego, piłkarka, aktorka, żołnierka i raperka, a do tego żona wiceministra PiS Łukasza Schreibera. Niełatwo przewidzieć, co może wyniknąć ze spotkania dwóch tak barwnych postaci.

Marianna Schreiber i Michał Marszał idą na basen

Zwycięzcę licytacja Schreiber ogłosiła na Instagramie. „To informuję, że basen ze mną wylicytował Pan Michał Marszał… Na kwotę 7150 zł na rzecz fundacja WOŚP. Uprzedzę pytania: nie będzie to wydarzenie miało charakteru »małego Big Brothera«. Kilka godzin pływania i rozmowy w Suntago” – zapowiadała.

Nie trzeba było długo czekać, by jednak otworzyła się furtka dla skreślonej pozornie opcji. „Decyzja należy do Was: Jak będzie 10 tysięcy serduszek – będzie LIVE z @TygodnikNIE z wylicytowanego wyjścia na basen” – poinformowała Marianna Schreiber na Twitterze.

Aukcja WOŚP od admina „Nie”

Sam Michał Marszał też organizował w tym roku aukcję dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Zapraszam do udziału w licytacji na WOŚP. Przyjadę do dowolnego miejsca w Polsce i razem przez cały dzień będziemy klepać memuszki” – informował na Instagramie.

Przez chwilę istniała nawet opcja, że tworzeniem memów zajmie się Marianna Schreiber. „Dzień dobry, kochani – nie licytuję dnia robienia memów. Dziękuję jednak za to, że chcecie, aby połączyć dzień na basenie z dniem robienia memów. Sądzę jednak, że to niemożliwe” – odpowiadała na prośby internautów w mediach społecznościowych.

