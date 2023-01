Pękła kolejna bariera. Jerzy Owsiak podsumował finał WOŚP. Astronomiczna kwota!

W poniedziałek 30 stycznia po godz. 15:00 rozpoczęła się konferencja prasowa Jerzego Owsiaka. Jak przekazał lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, deklarowana kwota 31. Finału WOŚP wynosi obecnie: 154 606 764 zł.

31. Finał WOŚP. Na co zbierane są pieniądze?

W tym roku fundusze są zbierane na pomoc w walce z sepsą. „Cel to wyposażenie laboratoriów w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń, które mogą doprowadzić do sepsy. Szybsza diagnostyka to lepsza terapia sepsy poprzez sprawne wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. Po raz pierwszy w historii sprzęt kupiony przez WOŚP posłuży pacjentom z różnych grup wiekowych” – czytamy na stronie WOŚP.

Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej zapowiedział także, że 31 marca odbędzie się oficjalne rozliczenie finału. – Teraz, tak jak powiedziałem, jedno wielkie rozliczenie tego finału. Cierpliwie będziemy te pieniądze przeliczali, sztaby będą wysyłały sprawozdania. (...) 31 marca zapraszamy na rozliczenie finału – powiedział.

Lider WOŚP podkreślił także, że wczorajszy finał przebiegał w bezpiecznej atmosferze. – To był także bardzo spokojny dzień. Nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń, które by wpłynęły na to, w jaki sposób ludzie się bawili, w jaki sposób przebiegała cała zbiórka. Nauczyliśmy ludzi tej ogromnej odpowiedzialności, więc i szefów sztabów i tych, którzy zbierają, którzy przychodzili z puszkami – powiedział Jerzy Owsiak.

Więcej informacji wkrótce.