Eksplozja w Katowicach. Spółka gazowa ma dwie hipotezy co do przyczyn

W piątek 27 stycznia w katowickiej dzielnicy Szopienice doszło do silnej eksplozji gazu. Wybuch całkowicie zniszczył kilkukondygnacyjny budynek plebanii pobliskiego kościoła ewangelicko-augsburskiego. Śledztwo wykazało, że gaz ulatniał się z jednego z mieszkań, a jeszcze przed tragedią specyficzny zapach wyczuwał mieszkający w kamienicy wikary. Ksiądz wezwał specjalistów i zakręcił główny zawór, doprowadzający surowiec do budynku.

W rozmowie z Onetem rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa przekazał, że wspomniani specjaliści nie należeli do pogotowia gazowego. – To nasz przyłącz zasilał ten budynek w gaz. Sprawdzaliśmy wszystkie zgłoszenia, jakie dostaliśmy tego dnia do pogotowia gazowego i przed wybuchem nie mieliśmy wezwania do tego budynku. Prawdopodobnie ksiądz wikary wezwał więc jakiegoś fachowca, ale od naprawy pieców gazowych – przekazał Grzegorz Cendrowski.

Wybuch gazu w Katowicach. Dwie możliwości

Rzecznik dodał, że w budynku był tylko jeden duży piec gazowy w piwnicy. Nie zgłoszono legalnej sieci rozprowadzającej go dalej po poszczególnych pomieszczeniach. Na tej podstawie Cendrowski przedstawił w Onecie dwie możliwe przyczyny tragedii. — Z tego wynikałoby, że w tej kamienicy wybuchł gaz z butli. Ktoś z lokatorów mógł mieć butlę w mieszkaniu i np. ją odkręcił – mówił.

– Druga możliwość jest taka, że wewnętrzną instalację gazową w budynku położono bez zgłoszenia nam tego. To jednak raczej mało prawdopodobne. Nasi technicy oglądali piwnicę zawalonej kamienicy już po tragedii. Widzieli piec. Nie mieli do niego pełnego dostępu, ale nie zauważyli jednak, by były widoczne na nim ślady jakichś przeróbek. Oczywiście to tylko nasze domysły. Ostatecznie to, w jaki sposób ulatniał się gaz, który doprowadził do wybuchu, będzie musiała ustalić policja i prokuratura – podkreślił.

Eksplozja w Szopienicach. Rozszerzone samobójstwo?

W poniedziałek 30 stycznia Polsat poinformował, że na adres redakcji przyszedł list od lokatorów zniszczonej kamienicy. Podpisały się pod nim trzy ofiary: dwie kobiety i mężczyzna, który przeżył wybuch. „Nie pozostało nam nic innego jak rozszerzone samobójstwo, a tabletki nasenne pozwolą nam odejść skutecznie i po cichu” – pisano w wiadomości. Dziennikarze ustalili, że pomiędzy tą rodziną i parafią od kilku lat trwał konflikt. Była kościelna Halina D. nie płaciła rachunków, ale też nie chciała opuścić mieszkania. Parafia nie skomentowała sprawy.

