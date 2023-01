Burmistrz Kobyłki szuka kierownika „z jajami”. Zamieściła niecodzienne ogłoszenie

Oficjalnie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka czytamy, że poszukiwany jest kierownik w wydziale infrastruktury, którego zakres obowiązków jest bardzo szeroki, a kandydat musi być "odporny na stres i dyspozycyjny". Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć postanowiła jednak zamieścić jeszcze jedno, mniej oficjalne ogłoszenie na swoim Facebooku. Dużo barwniej opisuje w nim to, z czym przyszły pracownik urzędu będzie się mierzył.

„Obecny kierownik właśnie odchodzi do spokojniejszej, mniej stresującej pracy. Jeśli nie boisz się wyzwań, telefonów z informacjami że jesteś złodziejem, idiotą i ku…ą i masz tzw «jaja» – to wymarzona praca dla ciebie” – opisuje burmistrz (pisownia oryginalna). „Jeśli masz świadomość, że są ograniczone środki w budżecie na łatanie dziur czy równanie dróg i musisz to wytłumaczyć ludziom w sposób przystępny i kulturalny – to wymarzona praca dla ciebie” – dodaje.

Brumistrz obiecuje godną płacę. "Nie mam węża w kieszeni"

Burmistrz Zbieć zaznacza też, że kierownik wydziału infrastruktury podlega bezpośrednio jej. „Jeśli będzie ci pasować, że bezpośrednio podlegasz mi, czyli spotykamy się często żeby przegadać i ustalić wszystkie sprawy wydziału, a musisz wiedzieć, że jestem osobą konkretną, rzeczową i wymagającą – to wymarzona praca dla ciebie” – pisze dalej. „Jeśli lubisz pieniądze, chociaż pieniądze podobno szczęścia nie dają, ale pozwalają godnie żyć, to musisz wiedzieć że nie mam węża w kieszeni i dobrze zapłacę za twoją dobrze wykonaną pracę” – zapewnia. I dodaje, że „płeć nie ma znaczenia”, a reszta szczegółów podana została na stronie urzędu.

Ile kierownik z „jajami” będzie zarabiał? Tego nawet w oficjalnym ogłoszeniu nie ma. Wiadomo tylko, że będzie pracował w pełnym wymiarze godzin.

