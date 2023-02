11-latka postrzelona przez brata. Karabin znalazł w lesie

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek popołudniu w Borowinach w powiecie skierniewickim, w województwie łódzkim. 11-latka została postrzelona przez brata. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala. Jest w ciężkim stanie.

Rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Aneta Sobieraj przekazała w rozmowie z reporterką radia, że policja otrzymała zgłoszenie około godziny 17. – Otrzymaliśmy informację, że 14-letni mieszkaniec powiatu skierniewickiego postrzelił swoją 11-letnią siostrę – powiedziała funkcjonariuszka. RMF FM przekazało, że do wystrzału doszło przez przypadek, w czasie czyszczenia broni. Chłopiec powiedział funkcjonariuszom policji, że pochodzący z czasów II wojny światowej karabin znalazł w lesie.

Bliższe okoliczności sprawy nie są na razie znane.

