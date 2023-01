Senat zdecydował w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

Prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym trwały w Senacie ponad osiem godzin. Opozycja, która ma większość w izbie wyższej, wniosła 14 poprawek do dokumentu, który wcześniej przyjął Sejm. Zakładają one między innymi likwidację Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN i przeniesienie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych do Izby Karnej SN. Miałyby tam trafić sprawy dyscyplinarne, ale również immunitetowe sędziów i prokuratorów.

Ustawy w kształcie zaakceptowanym przez Sejm w czasie debaty bronił minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Przedstawiciel rządu argumentował, że poprawki zaproponowane w Senacie mogą wzbudzić wątpliwości Komisji Europejskiej i zaszkodzić całemu procesowi, który ma być krokiem do odblokowania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

Senat przyjął ustawę o SN z poprawkami

Senat nie zgodził się na odrzucenie ustawy w całości, czego domagał się senatorJacek Bury z Polski 2050. Przepadł też wniosek senatora Marka Martynowskiego z PiS o przyjęcie ustawy bez poprawek. Nad zaproponowanymi przez opozycję poprawkami głosowano łącznie. Za ich wprowadzeniem opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Z kolei w ostatecznym głosowaniu nad przyjęciem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z poprawkami zagłosowało 97 senatorów, czyli wszyscy, którzy wzięli udział w głosowaniu. Nie głosowało dwóch senatorów PiS: Stanisław Gogacz i Andrzej Pająk (obaj z PiS), a także Lidia Staroń z Koła Senatorów Niezależnych.

Teraz ustawa ponownie zostanie rozpatrzona przez posłów. PiS już zapowiedział, że odrzuci poprawki Senatu.

Apel Tomasza Grodzkiego

– Oddamy, mam nadzieję, ustawę w dużo lepszej, zgodnej z Konstytucją formie. Gdzie sprawy dyscyplinarne sędziów wrócą do Izby Karnej SN, a nie do NSA, który w Konstytucji ma zapisane, że się tym nie zajmuje – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki na briefingu przed rozpoczęciem posiedzenia. – Apeluję do Sejmu, żeby poważnie się pochylili nad tymi poprawkami, bo one nie służą żadnej polityce. One przywracają prawidłowe reguły gry w sądownictwie, we władzy wymiaru sprawiedliwości – podkreślił.

Głosowanie w Sejmie

Sejm uchwalił ustawę 13 stycznia. W głosowaniu wzięło udział 444 posłów. Za przyjęciem projektu zagłosowało 203 polityków, przeciw opowiedziało się 52, a 189 wstrzymało się od głosu. 16 parlamentarzystów nie wzięło udziału w głosowaniu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przeciwko opowiedzieli się m.in. posłowie Solidarnej Polski. Opozycji nie udało się zjednoczyć – każdy klub głosował inaczej.

