Senat zdecydował w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

Prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym trwały w Senacie ponad osiem godzin. Opozycja, która ma większość w izbie wyższej, wniosła 14 poprawek do dokumentu, który przyjął Sejm. Zakładają one między innymi likwidację Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN i przeniesienie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych do Izby Karnej SN. Miałyby tam trafić sprawy dyscyplinarne, ale również immunitetowe sędziów i prokuratorów.

Ustawy w kształcie zaakceptowanym przez Sejm w czasie debaty bronił minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Przedstawiciel rządu argumentował, że poprawki zaproponowane w Senacie mogą wzbudzić wątpliwości Komisji Europejskiej i zaszkodzić całemu procesowi, który ma być krokiem do odblokowania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

Senat przyjął ustawę o SN z poprawkami

Senat odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy, zgłoszony przez fotosenatora Jacka Burego z Polski 2050. Przepadł też wniosek senatora Marka Martynowskiego z PiS o przyjęcie ustawy bez poprawek. Nad zaproponowanymi przez opozycję poprawkami głosowano łącznie. Za ich wprowadzeniem opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Z kolei w ostatecznym głosowaniu nad przyjęciem ustawy z poprawkami zagłosowało 97 senatorów, czyli wszyscy, którzy wzięli udział w głosowaniu.

