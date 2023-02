Państwa UE odsyłają migrantów do Polski. SG ujawniła szczegóły

Państwa UE odsyłają do Polski migrantów. Najwięcej cudzoziemców trafiło do nas z Niemiec, Norwegii i Francji. To konsekwencje prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

Straż Graniczna przekazała w najnowszym raporcie, że w 2022 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej chciały przekazać do Polski prawie 6500 cudzoziemców. Były to osoby, które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, a także ci, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę i udali się dalej na zachód Europy. Po rozpatrzeniu polskie służby zaakceptowały wnioski dotyczące 4500 osób. W rezultacie w 2022 roku do Polski przekazano 510 osób. Z informacji służb wynika, że w I połowie 2023 roku planowane jest przekazanie ok. 2500 osób. Cudzoziemcy najczęściej przekazywani są przez Niemcy, Norwegię i Francję. Na granicy z Białorusią znów niespokojnie 30 stycznia pogranicznicy zatrzymali ośmiu migrantów, którzy chcieli przedostać się do Polski. Pracownicy placówki w Mielniku zatrzymali pięciu obywateli Iraku i dwóch obywateli Egiptu. „Kolejny cudzoziemiec, który nielegalnie przekroczył granicę został ujawniony w rejonie Narewki. Z kolei już dzisiejszej doby próbę sforsowania granicy podjęło 20 cudzoziemców” – poinformowano w komunikacie Podlaskiej Straży Granicznej. Pogranicznicy odnotowali, że od początku 2023 r. polsko-białoruską granicę próbowali nielegalnie przekroczyć migranci pochodzący z 23 krajów. 29 stycznia do Polski próbowało przedostać się 76 cudzoziemców. Patrole Straży Granicznej zatrzymały m.in. obywateli Somalii i Jemenu. Dzień wcześniej granicę starało się sforsować 41 cudzoziemców przebywających na terytorium Białorusi. Czytaj też:

