Bunt autorów reportaży kryminalnych. „Podcasterzy żerują na naszych tekstach”

Paulina Socha-Jakubowska: Czy pani w ogóle czyta powieści kryminalne?

Helena Kowalik: Otóż nie.

Zawsze mnie to zastanawiało. Tak samo jak to, czy słucha pani podcastów, te kryminalne są dziś bardzo modne, plasują się zawsze w zestawieniach najpopularniejszych podcastów.

Muszę powiedzieć, że ja nie czytam powieści kryminalnych z dosyć szczególnego powodu, ponieważ bardzo rygorystycznie oddzielam zmyślenia od prawdy. Bardzo się staram, żeby nie było w tych moich reportażach „czegoś ode mnie”. Staram się pisać obrazami, żeby czytelnik, który nie jest na sali sądowej, widział tę sytuację, słyszał co mówi oskarżony itd.

Natomiast bardzo pilnuję się, żeby nie zdradzić się ze swoją oceną, ze swoją jakąkolwiek refleksją, a nawet sympatią.

(…)

Oczywiście mówią mi potem czasem znajomi adwokaci, którzy czytają moje reportaże, że czytelne jest w nich, jak ja to widzę. Ale nie jest to ekspressis verbis. Właśnie to jest powód, dla którego staram się uciekać od jakiejkolwiek fabuły.