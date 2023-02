Te same pytania o uchodźców, politykę i LGBT zadano mieszkańcom 32 krajów. Efekt? Polacy są „pomiędzy”

Badacze z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk przepytali ponad 2 tysiące Polaków, zadając pytania o politykę, klimat, uchodźców i stosunek do środowiska LGBT. Identyczne pytania zadano także mieszkańcom 32 krajów. Europejski Sondaż Społeczny jest prowadzony od dwóch dekad przez międzynarodowe konsorcjum naukowe.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Zbadaliście, co Polacy myślą o imigrantach, polityce, a nawet klimacie. Co pana w wynikach sondażu zaskoczyło najbardziej?

Dr Michał Kotnarowski: Jest kilka wątków. Zacznę od tego, że to badanie zwykle jest powtarzane co dwa lata, jednak przez pandemię w 2020 roku je zawieszono, dlatego ostatnia przerwa między kolejnymi wynikami badań trwała nie dwa, a cztery lata.

To, co jest uderzające, to że Polacy bardziej interesują się polityką i widzimy to na różnych wskaźnikach: spędzanie czasu przy oglądaniu, słuchaniu, czytaniu, programów poświęconych polityce. Z drugiej strony jest wzmożenie polegające na częstszym wykonywaniu aktywności o charakterze politycznym. Chodzi o udział w demonstracjach, podpisywanie petycji, noszenie znaczka związanego z jakąś akcją, wspieranie finansowe organizacji społecznych lub politycznych i w końcu – bojkotowanie produktów.

Przez wojnę?

Akurat na ten element wojna mogła mieć wpływ, bo badanie zaczęto realizować w lutym 2022 roku.