„Niedyskrecje do słuchania”: Nitras tajną bronią Tuska

Jaki sondaż zelektryzował scenę polityczną? Czy Sławomir Nitras znajdzie się na listach wyborczych PO i co to oznacza dla Rafała Trzaskowskiego? Dlaczego Donald Tusk nie chce, by prezydenci miast kandydowali do parlamentu? Z jakiego powodu lider PO jest powściągliwy w wypowiedziach na temat Ukrainy i Rosji? O tym i innych sprawach rozmawiamy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”.

Oto fragment odcinka: W mijającym tygodniu scenę polityczną zelektryzował sondaż opublikowany przez Super Express, z którego wnikało, że wspólna lista opozycji od partii Razem i Nowej Lewicy, poprzez KO, Polskę 2050, po PSL-Koalicję Polską może zebrać 50,6 proc. głosów. W takiej konfiguracji PiS nawet z Konfederacją nie miałby szans na utrzymanie władzy. Tymczasem, Prawo i Sprawiedliwość uważa, że trzecia kadencja sprawowania władzy jest w zasięgu ręki.