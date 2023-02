Szewach Weiss nie żyje. Były ambasador Izraela w Polsce miał 87 lat

Dziennikarz izraelskiego portalu Haaretz Ofer Aderet poinformował, że 3 lutego zmarł Szewach Weiss. To poseł Knesetu od 1981 do 1999 roku i były przewodniczący Izraelskiego parlamentu w latach 1992-1996. Weiss to także były ambasador Izraela w Polsce od 2001 do 2003 r. Od 2000 r. przez siedem lat był też przewodniczącym Jad Waszem – instytutu w Izraelu, który jest poświęcony żydowskim ofiarom Holocaustu.

Nie żyje Szewach Weiss

Pogrzeb ma mieć miejsce w niedzielę. Weiss miał 87 lat. Miał dwoje dzieci oraz wnuczkę. W 2016 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Z kolei w 2004 r. otrzymał Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Weiss urodził w Borysławiu w województwie lwowskim na terenie obecnej Ukrainy. Pochodził z rodziny żydowskiej. Udało mu się przeżyć Holocaust. Po wojnie wyemigrował do Izraela. Weiss od 1969 do 1981 był miejskim radny Hajfy.

Weissa w mediach społecznościowych pożegnali m.in. politycy z Izraela – były premier Izraela Jair Lapid oraz były minister ds. diaspory Izraela Nachman Szaj. „Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość, że odszedł J.E. Szewach Weiss. Wspaniały Człowiek, Żyd, izraelski patriota, który Polskę kochał i szanował. Kawaler Orderu Orła Białego. Wielka strata dla nas i dla polsko-izraelskich relacji. R.I.P”. – skomentował prezydent Andrzej Duda.

Kondolencje po śmierci byłego ambasadora Izraela w Polsce

„Wybitny umysł, wielki przyjaciel Polski” – wtórował senator PO Krzysztof Brejza. „Wielka strata” – dodał Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej. „Niewiele osób zrobiło tak wiele dla stosunków polsko-izraelskich” – stwierdził były poseł Tomasz Jaskóła. Kondolencje rodzimie zmarłego oraz smutek z powodu śmierci Weissa wyraził też rzecznik MSZ Łukasz Jasina.