Szewach Weiss nie żyje. Były ambasador Izraela w Polsce miał 87 lat

Dziennikarz izraelskiego portalu Haaretz Ofer Aderet poinformował, że 3 lutego zmarł Szewach Weiss. To poseł Knesetu od 1981 do 1999 roku i były przewodniczący Izraelskiego parlamentu w latach 1992-1996. Weiss to także były ambasador Izraela w Polsce od 2001 do 2003 r. Był też przewodniczącym Jad Waszem, instytutu w Izraelu, który jest poświęcony żydowskim ofiarom Holocaustu.

Pogrzeb ma mieć miejsce w niedzielę. Weiss miał 87 lat. Miał dwoje dzieci oraz wnuczkę. W 2016 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Z kolei w 2004 r. otrzymał Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. „Wybitny umysł, wielki przyjaciel Polski” – skomentował senator PO Krzysztof Brejza.

