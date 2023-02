Skiba nie musi przepraszać. „To już trzeci proces wygrany z TVP”

W styczniu 2019 roku, krótko po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Krzysztof Skiba na antenie Polsat News powiedział, że "telewizja publiczna szczuła na prezydenta Adamowicza i oto mamy efekty". Lider zespołu Big Cyc zasugerował, że TVP i jej ówczesny prezes Jacek Kurski ponoszą odpowiedzialność za śmierć samorządowca, za co został pozwany. Telewizja Polska domagała się od niego zamieszczenia przeprosin w formacie wideo w serwisie YouTube, a także wpłaty 25 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Krzysztof Skiba wygrał proces z TVP

W sobotę 4 lutego Skiba poinformował we wpisie na Facebooku, że wygrał proces. „Z radością informuję, że wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów z października 2022 i po przeprowadzeniu rozprawy apelacyjnej uznał, że nie muszę przepraszać TVP za opinię wygłoszoną po zamordowaniu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, w której stwierdziłem, iż telewizja publiczna szczuła na Prezydenta i jest moralnie odpowiedzialna za jego śmierć” – poinformował muzyk.

Skiba przekazał, że wyrok jest prawomocny, „co kończy właściwie sprawę”. „Teraz TVP może odwołać się od wyroku jedynie do Sądu Najwyższego, co pewnie uczyni” – dodał.

Trzecia wygrana

Skiba Przypomniał też, że „to już trzeci proces wygrany z TVP”. „Jedna sprawa została umorzona, a jeszcze jedna z dziennikarzem TVP Michałem Rachoniem się aktualnie toczy (łącznie jest to więc pięć procesów). Wszystkie sprawy dotyczą paragrafu 212 czyli chodzi o medialne pomówienia” – czytamy we wpisie.

„Okazuje się, że wolność słowa i prawo do niezależnych opinii da się jeszcze obronić w Sądach. Warto więc bronić prawdy i nie bać się mówić jak w tym kraju jest” – podsumował lider zespołu Big Cyc.

