Określany mianem „bestii” Damian T. był poszukiwany za zgwałcenie. Wpadł w Norwegii

34-letni Damian T. zakwalifikowany został przez polskich śledczych jako stwarzający zagrożenie dla życia, zdrowia i wolności seksualnej innych osób. Określano go mianem „bestii” i prowadzono wobec niego postępowanie o zgwałcenie. W przeszłości mężczyzna był karany m.in . za zabójstwo oraz liczne zgwałcenia i przestępstwa na tle seksualnym, a Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu. By uniknąć wymiaru sprawiedliwości Damian T. od lat ukrywał się poza granicami naszego kraju.

Polski przestępca schwytany w Norwegii

29 stycznia norweska policja podjęła działania wobec mężczyzny, który w jednej z restauracji sieci fast-food na terenie tego kraju prezentował dzieciom zdjęcia pornograficzne. Okazał się nim poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości 34-letni Damian T. Po zatrzymaniu mężczyzny zapadła decyzja o natychmiastowym wydaleniu go z Norwegii. Tamtejsze służby o całym zdarzeniu poinformowały polską policję. Na tej podstawie nasi funkcjonariusze podjęli działania.

2 lutego 2023 roku policjanci z Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, we współpracy z funkcjonariuszami z wydziałów kryminalnych z KWP w Katowicach, KWP w Krakowie, KMP w Bielsku Białej, KPP w Żarach i KPP w Krakowie zatrzymali podejrzanego w podkrakowskich Balicach, bezpośrednio po wyjściu z samolotu. Zatrzymany został następnie przetransportowany do aresztu śledczego, gdzie oczekuje na wyrok w sprawie.

Czytaj też:

Atak Polaka w holenderskiej restauracji. Zabił jedną osobę, dwie ciężko raniłCzytaj też:

„Anioły z Sindżaru” we wrześniu na HBO Max. To dokumentacja zbrodni tzw. Państwa Islamskiego