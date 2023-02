Zaskakujące doniesienia z białoruskiej granicy. Takiego raportu nie było od dawna

Straż Graniczna w piątek 10 lutego poinformowała, że przez ostatnią dobę do Polski z Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 113 migrantów. Wydarzenia odnotowano na odcinkach służbowej odpowiedzialności placówek SG w Nowym Dworze, Narewce, Czeremsze, Mielniku, Płaskiej, Dubiczach Cerkiewnych oraz Szudziałowie.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej znów niespokojna

Ujawniono obcokrajowców pochodzących z różnych rejonów świata. Wśród nich było 38 Afgańczyków, 37 Syryjczyków, 17 Jemeńczyków, 10 Irańczyków, dziewięciu Egipcjan oraz obywatela Turcji i Iraku. Dodatkowo zatrzymano za pomocnictwo 10 osób. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Nowym Dworze było to pięciu Uzbeków i trzech Ukraińców, a na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki SG w Płaskiej obywatel Ukrainy i Białorusi.

113 zatrzymanych migrantów w ciągu 24 godz. to liczba, która od dawna nie pojawiała się w raportach SG. Zazwyczaj ujawnianych jest do kilkudziesięciu migrantów dziennie. 30 stycznia polsko-białoruską granicę wbrew przepisom próbowało przekroczyć jedynie ośmiu cudzoziemców, a tydzień wcześniej sześciu. Rzecznik SG Anna Michalska wyjaśniała, że znaczący wpływ na spadek prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju ma powstanie bariery fizycznej i elektronicznej.

423 próby nielegalnego przedostania się do Polski migrantów w lutym

Poprzednio ponad 100 prób pokonania granicy Polski i Białorusi wbrew przepisom miało miejsce 23 grudnia. Aby znaleźć wyższy wynik, należy cofnąć się do 8 grudnia, kiedy zatrzymanych zostało 158 obcokrajowców. Do tej pory w lutym 2023 r. ujawniono w sumie 423 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Czytaj też:

Ruch na granicy polsko-białoruskiej zamknięty. „Potrzebne są ostre reakcje”Czytaj też:

Najnowszy raport z granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna dostała nowy sprzęt