Sikorski może mieć poważne problemy. Oświadczenia polityka KO pod lupą CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało w oficjalnym komunikacie, że funkcjonariusze z Departamentu Postępowań Kontrolnych wzięli pod lupę oświadczenia majątkowe Radosława Sikorskiego. 10 lutego CBA wszczęło kontrolę prawidłowości oraz prawdziwości dokumentów złożonych przez polityka Koalicji Obywatelskiej w latach 2019-2022 w związku z wykonywaniem mandatu europosła. Jak czytamy w informacji polskich służb, zakończenie kontroli zaplanowano na 10 maja 2023 roku, jednak CBA zastrzegło, że może zostać ona przedłużona o kolejne sześć miesięcy.

Informacja o wszczęciu kontroli dotarła już do Radosława Sikorskiego. „Podjeżdżam pod bramę po powrocie z Brukseli a tu pięć osób wręcza mi pismo. Nie kwestionuję prawa do kontroli i deklaruję współpracę, ale to nie jest optymalne użycie kadr. Można było przysłać pocztą. Chyba, że chodzi o zastraszenie lub pokazówkę w TVPiS” - skomentował europoseł w mediach społecznościowych.

O co chodzi w sprawie Radosława Sikorskiego?

Czytaj też:

Burza po doniesieniach ws. zarobków Sikorskiego. „Walizki z pieniędzmi i słodkie wycieczki do kurortów”Czytaj też:

100 tys. dolarów rocznie od ZEA dla Radosława Sikorskiego. Aleksander Kwaśniewski: To jest problem