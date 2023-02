Warszawa z tytułem najlepszego kierunku turystycznego! Trzaskowski nie krył radości

Warszawa została niekwestionowanym zwycięzcą plebiscytu European Best Destination 2023. Oddano na nią ponad 142 tysiące głosów z blisko 130 państw świata. Przy okazji pobito rekord wszech czasów w plebiscycie na najlepszy kierunek turystyczny – do tej pory najwięcej głosów w historii konkursu otrzymało portugalskie Porto – 137 tysięcy. Stolica Polski zostawiła daleko w tyle Ateny, które z wynikiem 91 tys. głosów zajęły drugie miejsce. Na kolejnych miejscach uplasowały się m.in. Wiedeń (4. miejsce), Londyn (8. miejsce), Toledo (12. miejsce), Kopenhagę (15.miejsce) oraz Pragę (19. miejsce). Łącznie w konkursie zagłosowało ponad 686 tysięcy internautów ze 178 krajów.

Warszawa została również wyróżniona przez organizatorów plebiscytu w czterech dodatkowych kategoriach: stolicy kultury, stolica bezpieczeństwa, stolica dla miłośników dobrego jedzenia oraz najlepsze miasto na krótki wypad.

European Best Destination 2023. Warszawa wygrała w konkursie!

Radości ze zwycięstwa Warszawy nie krył prezydent miasta. – Mamy to! Mamy zainteresowanie całego świata naszym miastem. Warszawa jest tego warta! Miasto tak nowoczesne, prężnie się rozwijające, z niezwykłą historią. Stolica zieleni, wygody i wolnego czasu. Miasto kontrastów, w którym każdy znajdzie równowagę. Miasto, w którym kilka kilometrów od nowoczesnego, tętniącego życiem Nowego Centrum Warszawy i tuż obok zabytkowej Starówki wśród zieleni wije się Wisła, prawdziwie dzika rzeka. Takie rzeczy tylko w Warszawie! – mówił wyraźnie ucieszony Rafał Trzaskowski. Polityk Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę na fakt, że tytuł European Best Destiation 2023 to nie tylko prestiż – zwycięzcy z poprzednich lat odnotowywali kilkunastoprocentowy wzrost liczby turystów.



Piękna, przyjazna, zielona, otwarta, idealna na wypad z rodziną lub romantyczny weekend we dwoje.

Czytaj też:

„Europejskie Malediwy” miejscem idealnym na wakacje 2023. Nie jest tu drogoCzytaj też:

Najtańsze all inclusive na wakacje 2023? Ceny poniżej 2 tys. zł