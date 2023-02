Poseł tłumaczy „zniknięcie” Donalda Tuska. Wiadomo, co dzieje się z szefem PO

W programie „Woronicza 17” w TVP Info poruszono sprawę Radosława Sikorskiego. Z ustaleń holenderskiego dziennika „NRC” wynika, że europoseł miał otrzymywać od Zjednoczonych Emerytów Arabskich 100 tys. dolarów rocznie za doradztwo przy konferencji Sir Bani Yas. Eurodeputowany PO zapewnił, że wszystkie dochody zawarł w sowich oświadczeniach majątkowych.

Zamieszanie wokół oświadczeń majątkowych Radosława Sikorskiego

Dziennikarze dodali, że analiza wyników głosowania Sikorskiego pokazała, że „zajmuje on stanowisko przychylne Emiratom i ich najwierniejszemu sojusznikowi Arabii Saudyjskiej”. Polityk Platformy Obywatelskiej tłumaczył się, że w tych sprawach głosował zgodnie ze stanowiskiem Europejskiej Partii Ludowej. 10 lutego Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o wszczęciu kontroli dotyczącej prawidłowości oraz prawdziwości oświadczeń majątkowych złożonych przez Radosława Sikorskiego w latach 2019-2022 w związku z wykonywaniem mandatu europosła.

Michał Rachoń zapytał podczas programu „Woronicza 17”, czy „doniesienia w sprawie europosła są dla Platformy Obywatelskiej obciążeniem”. – Dla PO problemem jest TVP Info, panie redaktorze. Pan dobrze o tym wie – odparł Jarosław Urbaniak. – Pytania też trzeba zadawać w sposób uczciwy. Ja na to nie odpowiem, bo to nie są moje pieniądze, nie moje oświadczenia majątkowe – podkreślił poseł PO dodając, że to nie on powinien być adresatem pytań o finanse Radosława Sikorskiego.

PiS i Lewica jednym głosem ws. Sikorskiego

Oburzenia doniesieniami w sprawie byłego szefa MSZ nie ukrywał Marek Suski. – Wygląda to na służbę innemu państwu polskiego czynnego polityka. Ten kult pieniądza, jaki jest w PO, to on się nie narodził dziś. Jest to obyczaj bardziej charakterystyczny dla mafii niż partii politycznej – ocenił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Wanda Nowicka z Lewicy przyznała, że „środowiska lewicowe są bardzo zbulwersowane sytuacją z Radosławem Sikorskim”. – Branie pieniędzy za doradzanie obcemu rządowi jest na pewno sprzeczne z najlepszymi standardami. A branie pieniędzy za doradzanie rządom, które mają daleko do demokracji i mają tam naruszenia prawa człowieka, budzi wątpliwości natury etycznej. Nie może czynny polityk doradzać innemu rządowi. Uważam, że powinny być wprowadzone zasady, że czynny polityk nie powinien doradzać innemu rządowi – komentowała.

Janusz Kowalski uderza w Donalda Tuska

Janusz Kowalski skupił się na swoim „ulubionym” polityku, czyli Donaldzie Tusku, o którym wspomina przy każdej możliwej okazji. – Donald Tusk chowa się, kiedy padają pytania o to, jak Radosław Sikorski zarabiał za granicą. Polski polityk powinien służyć RP a nie zajmować się biznesem czy usługami doradczymi. Tusk tak samo chował się, gdy były pytania o reklamówki z pieniędzmi niemieckimi dla KLD – stwierdził wiceminister rolnictwa.

Na te słowa zareagował Jarosław Urbaniak. Polityk PO poinformował, że „Donald Tusk nie chowa się, tylko nie pokazuje się publicznie, ponieważ zachorował”. Szef Platformy Obywatelskiej miał otrzymać pozytywny wynik testu na koronawirusa. – Co pan mówi? Dobrze pan wie, że Donald Tusk jest chory na COVID-19, a nie się chowa – podsumował poseł.

