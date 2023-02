„Niedyskrecje parlamentarne”: „Willa plus” kontra zarobki Sikorskiego. PO zamiast KO?

Obóz rządzący zdrętwiał po decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który nie podpisał noweli ustawy o Sądzie Najwyższym tylko odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiły się co prawda pojedyncze komentarze np. rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił, że jego partia czeka ze spokojem na werdykt Trybunału, bo jest przekonana o konstytucyjności całej ustawy, ale w rzeczywistości w obozie rządzącym nikt nie jest spokojny. Dominuje przekonanie, że decyzja prezydenta pogrzebała szanse na pieniądze z KPO przed wyborami.

– A to zmniejsza nasze szanse na trzecią kadencję rządów – przyznaje polityk Zjednoczonej Prawicy.

W Platformie Obywatelskiej na poważnie rozpoczęły się przymiarki do list wyborczych. Według naszego rozmówcy, Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO i szef warszawskiej Platformy nie chce, żeby Małgorzata Kidawa-Błońska kandydowała z okręgu warszawskiego.

– Kierwiński chce zesłać wicemarszałek Sejmu do Radomia. Dla Kidawy, która cztery lata temu jako jedynka z Warszawy zebrała ponad 400 tys. głosów to upokorzenie. Oczywiście jedynką w Warszawie Małgosia nie będzie, bo wraca na to miejsce Donald. Mogłaby być jedynką w okręgu podwarszawskim, ale Kierwiński chce tam dać swojego człowieka, Jana Grabca – mówi nasz informator.