Janusz Cieszyński dla „Wprost”: Rząd rozwiązuje problemy, a opozycja to ruch ośmiu gwiazd. Wygramy

Joanna Miziołek, Eliza Olczyk, „Wprost”: Czy laptop dla czwartoklasistów to jest wyborcza akcja?

Janusz Cieszyński: Nie, terminy wynikają z Krajowego Planu Odbudowy. KPO został zatwierdzony w czerwcu ubiegłego roku i przewiduje zakup 730 tys. laptopów dla uczniów i 465 tys. laptopów dla nauczycieli. Aby móc rozpisać przetarg, Minister Edukacji i Nauki musiał wydać rozporządzenie określające specyfikację sprzętu. Pojawiło się ono 28 grudnia ubiegłego roku, a przetarg ruszył w ciągu trzech tygodni. Wydanie rozporządzenia poprzedzały półroczne konsultacje z rynkiem, których celem było ustalenie optymalnej specyfikacji sprzętu. Z tego jasno wynika, że działamy tak szybko, jak jest to możliwe.

Opozycja oczekiwałaby, że dzieci poczekają kolejny rok tylko po to, żeby sprzęt nie został dostarczony przed wyborami. Tych oczekiwań naszych oponentów nie spełnimy.

Czy nauczyciele są przygotowani do pracy przy pomocy komputerów?

Za nauczycielami rok zdalnych lekcji w czasie pandemii. To był trudny czas, który wymagał kreatywnego podejścia, koncentracji i dużo wysiłku. Ale choć sytuacja była bardzo trudna, dziś możemy powiedzieć, że szkoły poradziły sobie najlepiej jak mogły. My też odrobiliśmy lekcje. Jeżeli nie będzie sprzętu, to zawsze będzie wymówka, żeby nie wdrażać nowoczesnych technologii w edukacji.

Podobnie było w Ministerstwie Zdrowia – kiedy wdrażaliśmy e-recepty i e-zwolnienia słyszeliśmy, że istotną barierą przed cyfrową transformacją jest brak komputerów. Dołożyliśmy środki i, między innymi dzięki temu, osiągnęliśmy sukces. Przypomnę tylko, że za rządów Donalda Tuska i jego partii na projekt e-recepty wydano pół miliarda zł, ale niczego nie osiągnięto. Obywatele, pacjenci, nie mieli z tego realnej korzyści. Można to łatwo sprawdzić i przeanalizować dokumentację – 8 lat, pół miliarda, zero skuteczności. A wracając do laptopów dla czwartoklasistów, warto ten program realizować, a sprzęt się nie zmarnuje. Tym bardziej, że będzie można go wziąć do domu i wykorzystywać do innych celów.