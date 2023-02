Pielęgniarka: Po strzelaninie w szpitalu nikt nie spytał, jak się czujemy

Siostra Bożenna to pseudonim twórczyni jednego z najbardziej angażujących profili medycznych w „polskim” internecie. Sama mówi, że to między innymi powszechny w Polsce „hejt na medyków” sprawia, że woli pozostać anonimowa.

W rozmowie z „Wprost” Siostra Bożenna mówiła o tym, co w jej opinii szwankuje w systemie ochrony zdrowia w Polsce i kto jest winien patologiom.

– Nie, absolutnie nie jest tak, że wszyscy medycy to anioły i w ogóle jest idealnie, i fantastycznie… Natomiast to, że w ogóle ten system funkcjonuje, ledwo zipie, ale jednak zipie, to wciąż zasługa lekarzy, pielęgniarek, ratowników, którym się chce, którzy mają kompetencje, powołanie, misję walki o pacjentów. Ale też, co muszę zaznaczyć, znam dziesiątki pielęgniarek, które nie powinny być pielęgniarkami. Znam ludzi, którzy wchodząc w ten zawód byli fantastycznymi medykami, a ten system ich „zgwałcił” – stwierdziła.