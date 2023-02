Mówiła dla TVP o Donaldzie Tusku i szubienicy. Jest reakcja kierownictwa stacji

Na profilu na Twitterze „Tygodnika NIE” pojawiło się nagranie z podpisem „taka tam łagodna wypowiedź z TVP”. Na nagraniu reporterka TVP3 Białystok dopytuje się starszej kobiety, czy chciałaby, aby Donald Tusk wrócił do władzy. – Niech Bóg broni i odwraca i ratuje. To jest szatan, Niemiec i ten cały wasz aparat. Wy młode, to na pewno jesteście za Platformą. Ale ja ich wszystkich na szubienicę po kolei nawet by mi łezka nie spadła – skomentowała staruszka.

Skandaliczna wypowiedź staruszki. „Nie została wyemitowana, bo nawołuje do przemocy”

Na wpis zareagował szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. „Ta wypowiedź nie została wyemitowana na antenie TVP, ponieważ nawołuje do przemocy. Redakcja Tygodnika NIE nielegalnie rozpowszechnia nagranie, którego nie jest właścicielem” – podkreślił Jarosław Olechowski. W komentarzu do tweeta prowadzący profil Michał Marszał podkreślił, że „wisiało na YouTubie i ściągnął”.

Głos w sprawie zabrało też TVP3 Białystok. Redakcja regionalna Telewizji Polskiej zapewniła, że „ta wypowiedź nigdy nie została wyemitowana na ich antenie”. „Redakcja Tygodnik NIE nielegalnie rozpowszechnia nagrania z tzw. »surówki«, do których nie ma praw autorskich” – zaznaczono. Nagranie zostało umieszczone na kanale na YT o nazwie „I Love PiS” z podpisem „Elektorat PiS w Białymstoku”. Profil został już jednak usunięty.

Burza po słowach starszej kobiety wypowiedzi dla TVP

Starsza kobieta z nagrania pojawiła się na antenie TVP3 Białystok w głównym wydaniu magazynu informacyjnego z 3 lutego 2023 r. – Już, żeby on rządził trzeci raz, to już by Polski nie było – powiedziała wtedy staruszka. „Tygodnik NIE” na Facebooku zamieścił też inne fragmenty wypowiedzi kobiety. Staruszka przekonywała, że „dobrze rządzi tylko PiS” i „pobiła telewizor za Rafała Trzaskowskiego, a teraz zasłania szmatą, żeby nie patrzeć”.

