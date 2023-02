Groźny wypadek w kopalni bazaltu w Piławie Górnej. Wezwano śmigłowiec pogotowia

W Piławie Górnej na Dolnym Śląsku doszło we wtorek do groźnego wypadku ciężkiego pojazdu. Wywrotka służąca do transportu surowców przewróciła się, a jej kierowca poważnie ucierpiał. Według wstępnych informacji mężczyzna stracił nogę. Z miejsca wypadku odebrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trafił już do szpitala.

Kopalnia Piława Górna

Straż pożarna w swoim komunikacie ze zdarzenia poinformowała o dodatkowym wycieku paliwa i pożarze. W medialnych doniesieniach podkreśla się, że kopalnia Piława Górna to jeden z najnowocześniejszych zakładów górniczych typu odkrywkowego w Polsce. Umożliwia wydobycie z jednego z największych w kraju złóż surowca do produkcji kruszywa łamanego, którego później używa się m.in. przy budowie dróg i autostrad.

