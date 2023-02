Z ustaleń prokuratury wyłania się koszmar. Para oskarżona o gwałty na dzieciach

Śledztwo w tej sprawie zostało zainicjowane na podstawie ustaleń policji z Australii i Kanady oraz komórki Interpolu, która zajmuje się ściganiem przestępców produkujących i rozpowszechniających pornografię z udziałem małoletnich.

Koszmar dzieci od co najmniej roku

Natomiast działania na terenie naszego kraju były prowadzone przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie oraz rzeszowski oddział Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, koszmar skrzywdzonych przez parę dzieci miał trwać co najmniej od roku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zgodził się na tymczasowe aresztowanie 22-latki i 28-latka, którym grozi kara do 20 pozbawienia wolności.

„Prokurator zarzucił oskarżonym wykorzystywanie małoletnich do produkcji treści pornograficznych poprzez fotografowanie swoich dzieci, a następnie udostępnianie zdjęć w internecie (...) Ponadto prokurator zarzucił oskarżonym dokonanie zbrodni wspólnego zgwałcenia małoletniego, a mężczyźnie także zbrodnie zgwałcenia trójki małoletnich, w tym swoich dzieci” — informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej.

28-latek był karany za podobne przestępstwo

Oskarżeni byli parą, która pozostawała w konkubinacie. 22-latka nie była wcześniej karana, zaś 28-latek został wcześniej skazany za podobne przestępstwo. Oboje złożyli wyjaśnienia.

Mężczyzna przyznał się popełnienia zarzucanych mu czynów, a kobieta nie przyznała się. Śledczy podkreślają, że zostało już wszczęte postępowanie ws. pozbawienia praw rodzicielskich.

„W toku śledztwa prokurator ustalił, że (...) produkowali treści pornograficzne poprzez fotografowanie swoich małych dzieci. Następnie zdjęcia te, udostępniali w internecie. W trakcie przeprowadzonych czynności procesowych u oskarżonego mężczyzny znaleziono kilka tysięcy zdjęć o charakterze pedofilskim i zoofilskim (...) W celu zapewnienia prawidłowej opieki nad małoletnimi sąd wdrożył postępowanie w przedmiocie wydania zarządzeń opiekuńczych wobec dzieci” — uzupełnia dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Uwaga! TVN: Zgotowała dzieciom piekło na ziemi. „To tak obrzydliwe, że brakuje słów"

Legenda piłki ręcznej oskarżona o pedofilię. To efekt dwuletniego śledztwa