Przetasowania na lewicy. Senyszyn i Rozenek muszą opuścić koło poselskie

„Prezydium wzywa parlamentarzystów członków PPS do opuszczenia Koła Parlamentarnego Lewicy Demokratycznej, do którego należą bez zgody i powiadomienia władz naczelnych Polskiej Partii Socjalistycznej” – czytamy w uchwale Polskiej Partii Socjalistycznej.

Mimo przyjęcia jej większością głosów, Joanna Senyszyn już zapowiedziała, że nie zamierza się dostosować do jej treści. Przewodnicząca PPS stwierdziła, że jest to decyzja niekorzystna dla jej partii. – Bardzo ubolewamy, że Rada Naczelna jednym głosem przegłosowała uchwałę niekorzystną dla PPS i odebrała kołu możliwość posługiwania się nazwą PPS i symbolami PPS-u – powiedziała.

„Pierwszy przypadek w historii”

Senyszyn odnosząc się do uchwały, na mocy której parlamentarzystom PPS zakazano używania nazwy partii, stwierdziła, że to „pierwszy przypadek w historii świata, że partia nie chce mieć swojej reprezentacji parlamentarnej”. Wyjaśniła, że to właśnie było powodem utworzenia nowego koła. – Skoro rada podjęła taką absolutnie niewytłumaczalną i szkodliwą dla partii decyzję, to oczywiście koło zmieniło nazwę, ale tutaj prezydium Rady Naczelnej nie ma w tej sprawie moim zdaniem nic do powiedzenia – powiedziała.

Drugi z należących do koła posłów Andrzej Rozenek poinformował, że nie zapoznał się jeszcze z treścią uchwały. Senyszyn twierdzi jednak, że podobnie jak ona, Rozenek nie zamierza opuszczać koła Lewicy Demokratycznej.

W siedmioosobowym składzie Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej, poza Joanną Senyszyn, zasiadają: Wojciech Konieczny, Bogdan Chrzanowski, Monika Chowańska, Ryszard Dzieniszewski, Jakub Żabiński-Sikorski i Cezary Żurawski.

