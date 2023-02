Joe Biden wygłosi przemówienie w Warszawie. Co zrobić, żeby dostać się na spotkanie?

Prezydent USA Joe Biden we wtorek 21 lutego wygłosi w Warszawie przemówienie, skierowane w dużej części do Polaków. Osoby chętne do wysłuchania polityka mogą już teraz rejestrować się na to wydarzenie.

W ubiegłym tygodniu Biały Dom oficjalnie potwierdził, że Joe Biden odwiedzi Polskę w dniach 20-22 lutego. – Spotka się z Andrzejem Dudą, by porozmawiać o współpracy dwustronnej oraz o naszych zbiorowych wysiłkach dla wsparcia Ukrainy oraz wzmocnienia odstraszania NATO – przekazała rzeczniczka Białego Domu. W środę 15 lutego ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski zdradził, że polityk wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego, w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Dyplomata w języku polskim zaprosił na to wydarzenie wszystkich chętnych. Informacje o wystąpieniu Joe Bidena w Warszawie Na stronie ambasady udostępniono dodatkowe informacje na temat tego wydarzenia i poinformowano o warunkach, które muszą spełnić zainteresowani obecnością na miejscu. Wystąpienie odbędzie się 21 lutego o 17:30. Wszelkie szczegóły doprecyzowane zostaną dzień przed przemówieniem, 20 lutego. Już teraz można jednak wejść w link, pod którym możemy się na nie zarejestrować. Wystarczy podać swoje imię, nazwisko i adres mailowy. Ambasada USA w Warszawie informuje też, że należy spodziewać się kontroli bezpieczeństwa na miejscu przemówienia. Zabronione będzie wnoszenie dużych toreb, plecaków, parasoli, a także transparentów, plakatów oraz flag. Dyplomaci przypomnieli również o ciepłym ubiorze, ponieważ wszystko odbywać się będzie na otwartej przestrzeni. Wizyta Joe Bidena w Polsce O planach Joe Bidena mówił m.in. rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. John Kirby podkreślał, że nie chce uprzedzać wydarzeń, ale zarysował ogólny przekaz wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce, która odbędzie się na kilka dni przed pierwszą rocznicą pełnowymiarowej wojny, którą w Ukrainie rozpętała Rosja. – Prezydent bardzo wyraźnie zaznaczy, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Będzie nadal wzywał do takiej jedności międzynarodowej, jaką widzieliśmy, nie tylko w NATO, ale na całym świecie – nie tylko w Europie. I myślę, że z pewnością jasno powie, że dodatkowa pomoc dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa, dodatkowa pomoc finansowa, będzie pochodzić ze Stanów Zjednoczonych – zapewnił John Kirby.





