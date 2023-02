„Niedyskrecje do słuchania”. Otoczenie Morawieckiego zaskoczone. Kto jeszcze płacił Sikorskiemu?

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.



Zobacz fragment odcinka:

Andrzej Duda w piątkowy wieczór, 10 lutego, w specjalnym orędziu poinformował obywateli, że nie podpisze noweli ustawy o Sądzie Najwyższym tylko skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej.

Jak wiadomo, nowela miała doprowadzić do wypłaty pieniędzy z KPO, których Polska dotychczas nie dostała, ale nie wejdzie w życie, dopóki Trybunał nie rozstrzygnie sprawy. Wszyscy spodziewali się, że prezydent zdecyduje się na kontrolę następczą – podpisze ustawę i dopiero potem odeśle ją do Trybunału Konstytucyjnego. W takiej sytuacji ustawa weszłaby w życie i obowiązywała do momentu orzeczenia TK. No ale to wszystko potoczyło się inaczej.

Otoczenie premiera Mateusza Morawieckiego było zaskoczone takim obrotem sprawy. Z naszych informacji wynika, że szef rządu umówił się na spotkanie z głową państwa. Tymczasem prezydent postanowił nie czekać na tę rozmowę.