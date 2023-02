Uwięziony barman i biały proszek. Tak polityk PiS miał się bawić w Zakopanem

Impreza w zakopiańskim hotelu została zorganizowana w środę 8 lutego. Jak donosi „Tygodnik Podhalański”, w Radissonie bawił się Tomasz Jachymek, burmistrz Zelowa w województwie łódzkim oraz szef komitetu terenowego Prawa i Sprawiedliwości. Według relacji dziennikarzy zachowanie gości pozostawiało wiele do życzenia.

Impreza polityka PiS w Zakopanem

Mężczyźni mieli być pod wpływem alkoholu i w niewybredny sposób zaczepiać młode kobiety. Co więcej, polityk PiS i jego znajomi mieli uwięzić w hotelowym pokoju jednego z barmanów. Mężczyzna opowiadał, że zobaczył na stole biały proszek oraz broń. Impreza do tego stopnia wymknęła się spod kontroli, że konieczna była interwencja policji.

Konieczna była interwencja policji

Zakopiańscy funkcjonariusze potwierdzają, że faktycznie zostali wezwani tego dnia do jednego z hoteli w stolicy Tatr. – Dostaliśmy informację, że w jednym z hoteli doszło do zagrożenia bezpieczeństwa. W hotelu miał znajdować się niebezpieczny przedmiot. Zgłoszenie było poważne, dotyczyło zagrożenia życia, więc w akcji wzięły udział duże siły policyjne – wyjaśnił asp. szt. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy KPP w Zakopanem.

Polityk PiS mówi o prowokacjach

Tomasz Jachymek początkowo nie chciał komentować medialnych doniesień. Ostatecznie zdecydował się na rozmowę z dziennikarzem. — Nie chcę wypowiadać się w tej sprawie. Policjanci biegali, my przyjechaliśmy, a to, że ktoś głupot naopowiadał to co innego. Zagrożenia się nie potwierdziły — stwierdził. Polityk PiS podkreślił, że wyjazd był prywatny i na pewno nie było podczas niego broni czy narkotyków.

W oficjalnym oświadczeniu, które opublikował na łamach mediów społecznościowych samorządowiec ocenił, że „cała akcja to prowokacja wymierzona w jego osobę przez wydawcę »Tygodnika Podhalańskiego«”. „Opisywane zdarzenia, a w szczególności przywoływana broń, biały proszek i przetrzymywanie osób nie mają nic wspólnego z rzeczywistością” – zapewnił polityk.

„Wobec mnie nie toczy się jakiekolwiek postępowanie karne, czy cywilne prowadzone przez policję, prokuraturę czy jakąkolwiek inną instytucję, która mogłaby mi zarzucić dokonywanie jakichkolwiek pozaprawnych i nielegalnych działań” – dodał.

