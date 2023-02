Zaginął młody żołnierz z okolic Dęblina. To nie pierwszy taki przypadek

Policja prowadzi poszukiwania Kordiana Świstka z jednostki w Dęblinie, który wyszedł do lekarza, nie dotarł na wizytę i nie wrócił do jednostki. To kolejne takie zaginięcie. W lipcu 2022 r. poszukiwany był Szymon Masarski.

Policjanci z Bełchatowa i Ryk prowadzą poszukiwania zaginionego Kordiana Świstka. Młody żołnierz po raz ostatni widziany był 10 lutego w Dęblinie i od tej pory nie nawiązał kontaktu z bliski. „Fakt” podał, że 21-latek wyszedł do lekarza, ale nie dotarł na umówioną wizytę i nie wrócił do jednostki. W dniu zaginięcia mężczyzna ubrany był w kurtkę koloru czerwonego, białą bluzę z kapturem, ciemne dresowe spodnie oraz białe buty sportowe. Ma 185 cm wzrostu, krótkie i ciemne włosy, brązowe oczy, bladą cerę oraz jest szczupłej postury. Zaginął Kordian Świstek. Policja prosi o pomoc Każda osoba posiadająca informacje o aktualnym miejscu pobytu zaginionego lub posiadająca wiedzę mogącą przyczynić się do odnalezienia 21-latka, proszona jest o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie lub Komendą Powiatową Policji w Rykach pod całodobowym numerem telefonu 47 846 52 11 lub 47 812 82 10. W piątek prowadzono poszukiwania w rejonie mostu na Wiśle w Dęblinie. W działaniach uczestniczyli: żandarmeria wojskowa, policja i straż pożarna. Wykorzystano łodzie z sonarem, drona oraz śmigłowiec. Policja analizowała m.in. nagrania z monitoringu. Kolejne zaginięcie mundurowego. Pół roku temu szukano Szymona Masarskiego To kolejne zaginięcie mundurowego z Dęblina i okolic. W lipcu 2022 r. zaginął 20-letni Szymon Masarski. Mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Nad brzegiem rzeki Wieprz ujawnione zostały jego rzeczy osobiste wraz z dokumentami. W tym wypadku poszukiwania także były zakrojone na szeroką skalę. Uczestniczyli w nich strażacy, wojskowi oraz członkowie rodziny. Za pomocą łodzi z sonarem przeczesano Wieprz, sprawdzono też linię brzegową oraz teren przyległy do rzeki. W toku poszukiwań użyto również helikoptera policyjnego, psa tropiącego oraz dronów. Czytaj też:

