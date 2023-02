Straż Graniczna donosi o udaremnionych próbach przekroczenia granicy. Są zatrzymania

W codziennym komunikacie polscy pogranicznicy poinformowali o kolejnych udaremnionych próbach wtargnięcia do Polski. Jak zwykle chodzi o granicę naszego kraju z Białorusią, której władze od miesięcy aktywnie kreują nielegalną migrację do naszego kraju. Ubiegłej dobry doszło do takich sytuacji na odcinkach strzeżonych przez Placówki Straży Granicznej w Czeremsze, Mielniku i Białowieży.

W wiadomości zamieszczonej na Twitterze Straż Graniczna informuje, że 17 lutego do Polski próbowało się przedostać 18 cudzoziemców. 9 z nich to obywatele Egitu, 4 pochodziło z Syrii, a 5 z Afganistanu.

Pracowity czwartek na granicy

Z poprzedniego raportu Straży Granicznej wynikało, że w czwartek 16 lutego przez granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przedostać się do Polski aż 68 cudzoziemców. Z tej grupy 20 osób podchodziło pod barierę, ale ostatecznie wycofały się na terytorium Białorusi. Pogranicznicy zatrzymali 48 cudzoziemców: 36 obywateli Syrii, sześciu obywateli Afganistanu i sześciu obywateli Jemenu.

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Bobrownikach zatrzymali też mężczyznę, który pomagał migrantom nielegalnie przekroczyć granicę. To obywatel Ukrainy, który przyjechał po ośmiu Syryjczyków.

Zwłoki znalezione przy granicy z Białorusią

W czwartek policja poinformowała o odnalezieniu ciała w lesie w rejonie miejscowości Czerlonka w powiecie hajnowskim, około siedem kilometrów od granicy z Białorusią. Służby próbują ustalić tożsamość zmarłej osoby. Nie wiadomo, czy to mogą być zwłoki migranta, który nielegalnie przekroczył granicę Polski i Białorusi.

Z kolei w ubiegłą niedzielę w lesie w pobliżu Hajnówki znaleziono zwłoki kobiety z Etiopii. Aktywiści informowali, że przebywała ona w okolicach polsko-białoruskiej granicy co najmniej od 4 lutego. Już wtedy kobieta miała się źle czuć. Jej mąż i drugi cudzoziemiec zostawili ją wraz z innym mężczyzną i poszli szukać pomocy. W sumie od początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej znaleziono co najmniej 17 ciał.

