Usiłowanie zabójstwa w Mścicach. Policja blokowała drogi, by złapać nożowników

W godzinach popołudniowych w Mścicach dwaj mężczyźni dopuścili się najpierw aktu wandalizmu w postaci dewastacji pojazdu należącego do znanego im mężczyzny, a następnie w trakcie szarpaniny, która wywiązała się pomiędzy nimi, pobili pokrzywdzonego oraz ugodzili go nożem. Mężczyzna z raną ciętą trafił do koszalińskiego szpitala.

Blokada dróg i ujęcie nożowników

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawców. Szereg działań podjętych przez mundurowych, także w postaci blokady dróg, doprowadził do zatrzymania obu sprawców.

Mężczyźni obecnie przebywają w policyjnym areszcie. Zostaną im przedstawione zarzuty usiłowania zabójstwa, dewastacji pojazdu oraz rozboju. Kryminalni w trakcie czynności ustalili, że tego samego dnia dopuścili się oni rozboju na innym mieszkańcu gminy.

Usiłowanie zabójstwa w Mścicach. Sprawcy w areszcie

Policjanci pod nadzorem prokuratury gromadzą obecnie materiał dowodowy, który zostanie przekazany do sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

