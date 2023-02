Tragiczny wypadek w Wojcieszycach. Na krajowej trójce zmarła 17-latka

Do opisywanego tutaj tragicznego w skutkach wypadku doszło dzisiaj, koło godziny 12:30. Na drodze krajowej numer 3, w miejscowości Wojcieszyce w województwie dolnośląskim zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku kolizji na wysokości skrzyżowania ulicy Jeleniogórskiej z ulicą Karkonoską wszyscy czterej podróżujący zostali ranni. Najbardziej ucierpiała 17-letnia pasażerka Peugeota. Mimo starań zespołów medycznych, jej życia nie udało się uratować.

Kierujący Peugeotem wpadł w poślizg

Jak podaje portal lwowecki.info do zderzenia osobówek w Wojcieszycach, znajdujących się pomiędzy Jelenią Górą a Szklarską Porębą, doszło na skutek poślizgu, w który wpadł jeden z pojazdów. Najprawdopodobniej kierujący samochodem marki Peugeot nieprawidłowo dostosował prędkość do warunków panujących na drodze, przez co stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył bokiem w jadący z naprzeciwka samochód marki Kia.

W obu osobówkach znajdowało się po dwóch pasażerów. Na miejscu interweniowały zespoły ratownictwa medycznego, zajmujące się poszkodowanymi. W pierwszej kolejności podjęto walkę o życie najciężej pokrzywdzonej 17-latki. Mimo trwającej akcji reanimacyjnej, nastolatka zmarła na skutek poważnych obrażeń poniesionych w wypadku.

Zderzenie pojazdów, oraz interwencja zespołów ratowniczych na kilka godzin zablokowały ruch na drodze.

