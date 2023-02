Terlecki zauważa „moment krytyczny”. „Europa jest rozbrojona mentalnie i militarnie”

– Europa nie jest przygotowana do wojny, do żadnego poważnego wyzwania – stwierdził w Polskim Radiu 24 wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Jak przewidywał, Niemcy będą „zbroić się w pośpiechu” i „przygotować mentalnie do sytuacji zagrożenia”.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oceniał na antenie Polskiego Radia 24, że w tym momencie nastał moment przesilenia na froncie w Ukrainie. - Okaże się czy Rosjanie są w stanie przełamać front na tyle, żeby poważnie i mocno ruszyć w głąb w Ukrainy, czy też Ukraińcy są w stanie (...) powstrzymać ofensywę rosyjską. Jeżeli ją zatrzymają, to będą nabierać zdolności do kolejnego kontrataku i to jest taki moment, wydaje mi się, krytyczny, jeżeli chodzi o sytuację na froncie - stwierdził. Polityk PiS pokusił się również o analizę sytuacji w Europie. – Europa jest rozbrojona i mentalnie, i militarnie – ocenił. – Nie jest przygotowana do wojny, do żadnego poważnego wyzwania. Ta wojna dopiero pokazuje Europejczykom, że nie jest tak, że pokój jest wieczny i historia się skończyła – rozwinął swoją myśl Terlecki. – Niemcy będą się zbroić w pośpiechu i będą starali się przygotować mentalnie do sytuacji zagrożenia. Widać było, po polityce niemieckiej, że rozbrojenie trwa i niełatwo jest znaleźć się w nowych okolicznościach politycznych, w nowej sytuacji – dodał. Polska i Ukraina jak Niemcy i Francja? Zdaniem polityka PiS, obecnie punkt ciężkości geopolityki przesuwa się z zachodu na wschód Europy. - Jeżeli Ukraina tę wojnę wygra, w co wszyscy wierzymy, sytuacja w Europie całkowicie się zmieni. Ukraina była trochę jakby poza Europą dotąd, była gdzieś tam na peryferiach, traktowana jako państwo drugiej ligi. Teraz stanie się zapewne najsilniejszym pod względem militarnym państwem w Europie, a w każdym razie jednym z najsilniejszych – zauważał. – Przesunięcie w kierunku Ukrainy oznacza rosnącą rolę Polski. Jeśli ten sojusz polsko-ukraiński utrzyma się na okres powojenny, to z pewnością będzie to duet, który będzie można porównywać z duetem niemiecko-francuskim – ocenił Terlecki.

