Kontrowersyjna nowelizacja w Senacie. „To groźne zmiany”

Do głosowania nad ostatecznym kształtem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach ma dojść w środę, pod koniec trwającego posiedzenia Senatu. Do senatorów apelowały zarówno organizacje, które pomagają migrantom, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek. Swoje uwagi przedstawili podczas posiedzenia senackich komisji zajmujących się nowelizacją. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, senatorowie zgodzili się na przyjęcie części poprawek, a kolejne zgłosili podczas dyskusji w Senacie.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach. RPO ostrzega

Jeszcze przed głosowaniem w Sejmie prof. Wiącek przesłał swoje uwagi marszałek Elżbiecie Witek. „Zmiany w ustawie o cudzoziemcach mogą pociągać za sobą pośrednio lub bezpośrednio szczególnie negatywne skutki dla ochrony ich praw” – oceniał wówczas RPO. Jak zauważał, zgodnie z nowelizacją to nie Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, ale Komendant Główny Straży Granicznej ma być organem odwoławczym od decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu czy zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany.

Poza tym z 14 do 7 dni skrócony ma zostać termin na wniesienie odwołania od niektórych decyzji wobec cudzoziemców, znacząco ma być również skrócony czas, w jakim cudzoziemiec miałby dobrowolnie wrócić do ojczyzny. Obecnie ma na to od 15 do 30 dni, a po zmianach ma być to możliwie już od 8 dni.

„To groźne zmiany. Niezgodne ze standardami europejskimi”

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ocenia wprost, że planowane zmiany w ustawie o cudzoziemcach są „bardzo groźne”, do tego „niesprawiedliwe i niezgodne ze standardami europejskimi”. „Apelujemy wraz z Fundacja Ocalenie do Senatu o skierowanie ustawy do ponownego rozpatrzenia, wprowadzenie niezbędnych zmian i przestrzeganie prawa międzynarodowego” – informuje SIP.

Jak przekonują prawnicy, proponowane zmiany umożliwią m.in. deportację cudzoziemca przed decyzją sądu, co stanowi naruszenie prawa unijnego, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Konstytucji RP. Wydłużony ma zostać również maksymalny okres przebywania w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców z 12 do 18 miesięcy. „Detencja to czas, który łamie ludzi. Ośrodki są miejscami o charakterze więziennym, choć przebywające tam osoby nie popełniły żadnego przestępstwa” – stwierdza SIP. Zaznacza też, że odwołania powinien rozpatrywać niezależny organ, a Komendant Główny Straży Granicznej jest organem podległym ministerstwu.

