500 HIMARS-ów dla Polski. „Rosji ma nawet nie wpaść do głowy, by spróbować nas zaatakować”

Mariusz Błaszczak poinformował mediach społecznościowych, że zakończyła się procedura milczącej zgody dla notyfikacji Kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni HIMARS dla Polski. Minister obrony narodowej wyjaśnił, że „oznacza to zatwierdzenie przez Kongres sprzedaż dla Sił Zbrojnych RP tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu”. Szef MON podsumował, że wkrótce będzie miała miejsce finalizacja kontraktu.

Mariusz Błaszczak o zatwierdzeniu przez Kongres USA sprzedaży 500 HIMARS-ów

Do sprawy odniósł się w TVP Info szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. – My zbroimy polską armię, aby odstraszać Rosję. Nie jesteśmy zainteresowani żadnymi działaniami destabilizacyjnymi w naszym kierunku. Ten sprzęt ma być po to, by Rosja nigdy nie pomyślała o tym i nawet nie wpadło jej do głowy, że można próbować zaatakować Polskę – skomentował Marcin Przydacz.

Na początku lutego Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 18 wyrzutni HIMARS wraz z amunicją za 10 miliardów dolarów. W skład zamówienia wchodzi m.in. 45 rakiet ATACMS i ponad 1,5 tys. zestawów innych pocisków. Od 2008 r. wyprodukowano łącznie 414 wyrzutni HIMARS na potrzeby Stanów Zjednoczonych i innych nabywców. Firma Lockheed Martin zaznaczyła, że na początek może zaoferować ok. 200 wyrzutni.

HIMARS-y kolejnym zakupem wzmacniającym polską armię

Do tej pory Polska zakupiła jeden dywizjon HIMARS, na który składa się 20 wyrzutni i sprzęt dodatkowy: 19 wozów transportowo-załadowczych, 18 przyczep, 3 wozy ewakuacyjne, 27 wozów dowodzenia i warsztatowych oraz 300 pocisków. Pierwszy dywizjon kosztował Polskę 414 mln dol. Docelowo do Wojska Polskiego miało trafić łącznie 160 wyrzutni HIMARS w programie „Homar”.

