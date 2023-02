Kaczyński wystosował specjalny list. „Gdyby Zachód miał odpowiednią wiedzę…”

W czwartek w Sejmie odbyła się konferencja naukowa Instytutu Pamięci Narodowej „Imperializm spod znaku dwugłowego orła i czerwonej gwiazdy. Ofiary komunizmu i imperializmu rosyjskiego w XX w”. Konferencja obradowała w Sali Kolumnowej. Wydarzenie objęła patronatem honorowym Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.

„Nasze doświadczenia są zgoła odmienne niż mieszkańców państw zachodnich, którzy przez lata nie dostrzegali w Rosji, a następnie w Związku Sowieckim, niebezpiecznego imperium. Dla wielu polityków, naukowców i publicystów z Zachodu, komunizm, nacjonalizm i imperializm rosyjski był teoretyczną abstrakcją” – napisała Elżbieta Witek w liście, który odczytał wicemarszałek Ryszard Terlecki.

Konferencja IPN w przeddzień rocznicy wojny w Ukrainie. List prezesa PiS

Do uczestników konferencji list napisał prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Odczytała go szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

„Można powiedzieć – choć wygłaszanie takich hipotetycznych twierdzeń w tak znakomitym gronie historyków jest rzeczą wielce ryzykowną – że różne rzeczy mogłyby się w swoim historycznym przebiegu mieć choć trochę inaczej, gdyby pewne prawdy zdołałyby się przebić do świadomości publicznej i w niej zaistnieć” – ocenił Jarosław Kaczyński.

Odniósł się też do wojny w Ukrainie. Pisał, że „gdyby społeczeństwa i rządy państw zachodnich miały odpowiednią wiedzę, a także w jakiejś mierze przez nią uwarunkowaną wolę polityczną, to wojna ta mogłaby mieć zupełnie inny przebieg albo nawet może i by nie wybuchła”. „Na przykład dlatego, że nie powstałyby Nord Streamy”. Dodał, że „narody i państwa naszej części Europy doświadczały tego w przeszłości, a dziś doświadcza tego w jakże dramatyczny sposób heroicznie walcząca z barbarzyńską rosyjską pełnoskalową agresją Ukraina”

„Niech drugi rok tej pełnoskalowej wojny przyniesie Ukrainie takie zwycięstwo, które na długie lata, a może nawet i na zawsze położy kres zbrodniczym rosyjskim imperialnym ambicjom” – zaznaczył Jarosław Kaczyński.

