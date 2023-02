Kłęby czarnego dymu nad Warszawą. Płonie dach budynku

W piątek 24 lutego w godzinach porannych zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o ogromnym pożarze na warszawskim Ursynowie. Zgłoszenie wpłynęło do służb kilka minut przed godz. 11. Jak się później okazało, w płomieniach stanął dach powstającego budynku przy ulicy Iwanowa-Szajnowicza.

Ogromny pożar na warszawskim Ursynowie. Doszło do zaprószenia ognia podczas prac budowlanych?

St. kpt. Michał Konopka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przekazał, krótki komunikat w sprawie. Wskazał, co mogło doprowadzić do wybuchu pożaru. – Najprawdopodobniej podczas prac budowlanych doszło do zaprószenia ognia. Na miejsce udało się pięć samochodów gaśniczych oraz dwa z drabinami mechanicznymi – przekazał w rozmowie z portalem warszawa.naszemiasto.pl. – Obecnie pożar jest, mówiąc potocznie, przygaszony – dodał st. kpt. Michał Konopka.

Do mediów spływają dotychczas jedynie szczątkowe informacje dotyczące sprawy. Wiadomo, że na miejscu strażacy wciąż prowadzą działania. Na obecną chwilę nie ma informacji o poszkodowanych.

Czytaj też:

Wypadek ciężarówki przewożącej brykiet. Znaleziono zwęglone zwłokiCzytaj też:

Skandaliczny „żart” o podłożeniu bomby w trakcie wizyty Bidena. Szybka reakcja policji