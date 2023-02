Dążenia Ukrainy do NATO i UE. Polska i kraje bałtyckie wydały wspólne oświadczenie

24 lutego 2023 r., rok od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, szefowie Parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski wydali deklarację, w której wyrazili pełne wsparcie dla zaatakowanego kraju. Oświadczenie odpisali marszałek Sejmu Elżbieta Witek, przewodnicząca litewskiego Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen, szef łotewskiego Sejmu Edvards Smiltēns i stojący na czele estońskiego Riigikogu Jüri Ratas.

Rok wojny w Ukrainie. „Tyrania i terror muszą upaść”

„Ponawiamy nasze niezachwiane wsparcie i zaangażowanie na rzecz niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych przez społeczność międzynarodową granicach. Nasze kraje są zdeterminowane, aby tak długo, jak będzie to konieczne, nadal udzielać Ukrainie wsparcia politycznego, gospodarczego, wojskowego i humanitarnego. Wzywamy inne państwa do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, aby zapewnić jej zdolność do obrony jej niezależności i integralności terytorialnej” – czytamy w deklaracji. Jej autorzy poparli dziesięciopunktową formułę pokojową prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, której celem jest zapewnienie trwałego bezpieczeństwa Ukrainy i regionu.

W deklaracji szefowie parlamentów podkreślili, że Rosja musi zapłacić za szkody wyrządzone w Ukrainie. „Będziemy współpracować z naszymi Sojusznikami i partnerami na rzecz wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do wspierania odbudowy Ukrainy i do celów reparacji”. Zaznaczyli też, że miejsce Ukrainy jest „w euroatlantyckiej rodzinie wolnych i demokratycznych państw” i będą wspierać jej dążenia do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO.

„Tyrania i terror muszą upaść. Pokój i wolność muszą zapanować. Zwycięstwo Ukrainy to jedyny sposób na przywrócenie pokoju w Europie. Jesteśmy z Ukrainą” – napisali na końcu.

