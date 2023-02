Ilu policjantów ochrania wydarzenia z Kaczyńskim? Policja udostępniła dane

Cezary Tomczyk chciał wiedzieć ilu funkcjonariuszy zostało skierowanych do zabezpieczania wydarzeń z udziałem posła Jarosława Kaczyńskiego w województwie pomorskim w 2022 roku. Polityk Koalicji Obywatelskiej w swoim wniosku zapytał również o koszty tych działań. Odpowiedzi udzielił mu nadinspektor Andrzej Łapiński, komendant wojewódzki policji w Gdańsku.

1120 policjantów w dwóch imprezach

Z udzielonej Tomczykowi odpowiedzi wynika, że policja wzięła udział w zabezpieczaniu dwóch wydarzeń w których udział wziął prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z nich było otwarcie przekopu przez Mierzeję Wiślaną, do którego wydelegowano 828 funkcjonariuszy policji. Jak podkreślił Łapiński, tak potężne środki były podyktowane m.in. obecnością prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego oraz skalą wydarzenia.

„Przedmiotowe zabezpieczenie obejmowało poza terenem Kapitanatu Portu Nowy Świat, również drogi dojazdowe na Mierzeję, przyległe akweny oraz teren imprezy masowej – koncertu na ok. 10 000 osób” – czytamy w odpowiedzi komendanta.

Drugim wydarzeniem z udziałem Kaczyńskiego, do zabezpieczenia którego skierowano potężne siły policyjne było publiczne zgromadzenie sympatyków i członków PiS. Łapiński podkreślił, że planując działania przy tym wydarzeniu wzięto pod uwagę doświadczenia z innych miejsc w kraju.

„Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia z terenu kraju, przy planowaniu przedmiotowych działań, w tym ilości użytych sił i środków niezbędnych do skutecznego działania, należało brać pod uwagę możliwość wystąpienia zdarzeń tj. m.in zgromadzeń spontanicznych, mogących mieć negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego” – napisał.

Komendant pomorskiej policji dodał, że podjęte kroki nie wygenerowały kosztów wykraczających poza budżet nadzorowanej przez niego jednostki.

Opozycja przygląda się ochronie Kaczyńskiego

Zapytanie poselskie Tomczyka nie jest pierwszym, które zadali politycy opozycji w sprawie policyjnej ochrony wydarzeń z udziałem Kaczyńskiego. W październiku o wynikach swojej kontroli w podobnej sprawie informowali Adam Szłapka i Krzysztof Brejza.

– Tylko na jednym spotkaniu, 23 lipca w powiecie poznańskim, do ochrony Jarosława Kaczyńskiego wykorzystano 189 policjantów i 60 pojazdów – mówił wówczas Szłapka. – To jest armia. To państwowa armia wykorzystywana na polecenie polityczne Mariusza Kamińskiego po to, żeby chronić jednego posła – dodał.

