Wniosek Andrzeja Dudy o zbadanie ustaw sądowych. Prezes TK ujawniła szczegóły

Andrzej Duda 21 lutego skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Dzień później prezydent skomentował, że „każdy organ państwa konstytucyjny, a takim organem jest też TK, ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe i ma swój wymiar zadań i te zadania powinien realizować”. – Więc niech się Trybunał Konstytucyjny odkłóci, skoro jest wewnętrznie skłócony i weźmie się do roboty, zajmie się tym, co do niego należy – dodał Duda.

Andrzej Duda wysłał wniosek do TK. Julia Przyłębska: Postępowanie zostało wszczęte

O sprawę została zapytana w radiowej Trójce prezes TK. – Działamy sprawnie, wszczęte zostało postępowanie, sprawie został już nadany bieg i sygnatura. Jutro uczestnicy postępowania otrzymają odpisy wniosku i zobowiązanie do zajęcia stanowiska w sprawie. Trybunał będzie się przygotowywał do działalności orzeczniczej, ponieważ jest to sprawa, która musi być rozpoznawana w pełnym składzie, w związku z tym obowiązkowa jest też rozprawa – zaczęła Julia Przyłębska.

Prezes TK wyraziła nadzieję, że wkrótce dojdzie do spotkania na rozprawie. Przyłębska przypomniała, że wszystkie rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym są transmitowane w internecie. Prezes TK zapewniła, że „nie jest tak, że są jakieś tajne działania”. – Trybunał Konstytucyjny przy „otwartej kurtynie” prowadzi postępowanie, orzeczenia – dodała. Przyłębska wyjaśniała, że TK czy sąd nie są instytucjami, w których można planować działania.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego o ustawie o SN. Odrzuca oskarżenia opozycji

– Musi się zebrać skład, musi być jakieś stanowisko przez Trybunał wypracowane, a dodatkowo uczestnicy postępowania muszą zająć stanowiska na piśmie – tłumaczyła prezes TK. Przyłębska powtórzyła, że Trybunał Konstytucyjny będzie starał się, żeby sprawa była załatwiana sprawnie. Prezes TK przyznała, że nie jest w stanie podać orientacyjnych ram czasowych, czy będą to najbliższe dni, tygodnie czy miesiące. Zapewniła, że nie będzie to kwestia lat, jak zarzuca jej opozycja.

