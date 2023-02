Tragedia na krakowskiej uczelni. Nie żyje student

Do zdarzenia doszło we wtorek ok godz. 8.30 w budynku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Młody mężczyzna spadł z wewnętrznej klatki schodowej.

– Nie udało się go uratować. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci i prokurator. Na razie wykluczono aby do śmierci przyczyniły się osoby trzecie – mówi „Gazecie Krakowskiej” Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.

Wypadek na krakowskiej AGH. Nie żyje student

– Z wielkim smutkiem przekazujemy, że dzisiaj na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w jednym z budynków doszło do zdarzania, w wyniku którego śmierć poniósł student AGH. Odpowiednie służby przeprowadziły na miejscu zdarzenia czynności. Innych informacji na ten moment nie przekazujemy – powiedziała Interii Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa uczelni.