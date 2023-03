Troje małych dzieci zginęło po awanturze. Śledczy mają trop

26 lutego około godziny 22:30 straż pożarna w Białymstoku otrzymała zgłoszenie o pożarze drewnianego domu jednorodzinnego w miejscowości Choroszcz. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano sześć jednostek, a kolejne cztery wozy dotarły w późniejszym czasie. Łącznie w trwającej prawie cztery godziny akcji wzięło udział 43 ratowników.

Troje dzieci w wieku 3, 8 i 10 lat zginęło w pożarze razem z ojcem

Po zdjęciach z miejsca tragedii widać, że budynek został kompletnie zniszczony. Strażacy przeszukali dom i odnaleźli cztery osoby, które zostały ewakuowane na zewnątrz. To mężczyzna w wieku 45 lat i jego troje dzieci: chłopcy w wieku 3 i 10 lat oraz 8-letnia dziewczynka. U wszystkich ewakuowanych będących na miejscu zdarzenia lekarz stwierdził zgon.

Śledczy rozpoczęli wyjaśnianie dokładnych przyczyn i okoliczności pożaru. Portal bia24.pl poinformował, że w dniu tragedii na numer alarmowy 112 zadzwoniła kobieta, która poprosiła o interwencję po awanturze domowej z mężem. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce zdarzenia, co zajęło im kilka minut, dom stał już w płomieniach.

Tragedia w Choroszczy nie była przypadkiem?

Polskie Radio Białystok ustaliło nieoficjalnie, że podczas oględzin przy 45-latku znaleziono nadpaloną zapalniczkę oraz niewielki kanister, w którym prawdopodobnie znajdowała się benzyna. Wszystko wskazuje więc na to, że mężczyzna celowo doprowadził do wzniecenia ognia.

Rodzina miała również założoną niebieską kartę. Stało się to po awanturze, do której doszło w sylwestra. Wcześniej rodzina mieszkała w USA. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa i doprowadzenia do pożaru. Powołano także biegłego z zakresu medycyny sądowej. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wprowadził trzydniową żałobę, która potrwa do 3 marca.

