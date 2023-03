Polska przegrała z Komisją Europejską w TSUE. Sprawa dotyczy lasów

Komisja Europejska wniosła sprawę przeciwko Polsce w lipcu 2021 r. po skargach wystosowanych przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska i Fundacji Frank Bold. Dotyczyła ona nieprzestrzegania wymogów ścisłej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt podczas prowadzenia gospodarki leśnej. Chodziło o niezgodność polskiej ustawy o lasach z unijnymi dyrektywami ptasią i siedliskową.

Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce

Komisja Europejska zarzuciła Polsce, że „polskie prawo nie zapewnia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do decyzji zatwierdzających plany urządzania lasu”, a plany te mogą „mieć istotny wpływ na obszary Natura 2000”. To z kolei oznacza – według KE – że „społeczeństwo w Polsce jest pozbawione skutecznej ochrony sądowej w sprawach dotyczących środowiska przyrodniczego”.

Komisja wskazała też, że Polacy nie mogą skarżyć przed polskimi sądami planów urządzenia lasu. Jako przykład podano wycinkę w Puszczy Białowieskiej, która została wstrzymana dopiero po decyzji TSUE.

TSUE wydał wyrok

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w czwartek, że wprowadzone do ustawy o lasach domniemanie, zgodnie z którym gospodarka leśna wykonywana według wymagań dobrej praktyki nie narusza przepisów o ochronie przyrody, jest równoznaczne z umożliwieniem odstępstwa, w sposób ogólny, od przepisów wdrażających do polskiego prawa dyrektywy siedliskową i ptasią.

„Trybunał stanął na stanowisku, że plan urządzenia lasu może odpowiadać pojęciu planu lub przedsięwzięcia, które mogą na ów teren w istotny sposób oddziaływać (…). Rodzi to konieczność umożliwienia wystąpienia do sądu z wnioskiem o zbadanie, pod względem merytorycznym formalnym, legalności planów urządzenia lasu” – stwierdził TSUE.

Aktywiści: Konieczne zmiany w polskim prawie

Dyrektor Fundacji Frank Bold Bartosz Kwiatkowski podkreślił jeszcze przed wydaniem przez TSUE wyroku, że „niezbędne jest przyznanie organizacjom i społeczeństwu prawa do sądu, czyli umożliwienia skarżenia decyzji zatwierdzających plany urządzenia lasu”. – Oczekujemy wyroku TSUE, który przyśpieszy te zmiany w polskim prawodawstwie – powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

