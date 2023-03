Jak zatrzymanie Karpińskiego odbije się na Tusku? Po co Bielan zabiega o sympatię Mentzena? Nowe „Niedyskrecje do słuchania”

Czy zatrzymanie Włodzimierza Karpińskiego, sekretarza miasta Warszawy, pod zarzutem korupcji będzie problemem dla Tuska i Trzaskowskiego? Dlaczego Sławomir Nitras może stać się obciążeniem dla PO? Po co Adam Bielan zabiega o sympatię Sławomira Mentzena, lidera Konfederacji i co z tego może wyniknąć? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy. Oto fragment nowych „Niedyskrecji do słuchania”: Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac. Włodzimierz Karpiński, sekretarz Miasta Warszawy, a w przeszłości w rządzie Donalda Tuska kolejno: wiceminister w MSWiA, wiceminister administracji i cyfryzacji oraz ministrem skarbu, został zatrzymany w areszcie na 90 dni pod zarzutem korupcji. Pisałyśmy w ostatnich „Niedyskrecjach parlamentarnych”, że taka możliwość spędza sen z powiek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Co prawda Karpiński jest człowiekiem Marcina Kierwińskiego, sekretarza generalnego PO, który raczej zwalcza Trzaskowskiego – sekretarz Warszawy miał za zadanie pilnować spraw PO w warszawskim ratuszu. Ale jednocześnie był bliskim współpracownikiem Trzaskowskiego, zatem prezydent stolicy obawia się, iż zarzuty pod adresem Karpińskiego mogą obciążać i jego.