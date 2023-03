Miał wykorzystać 15-latkę. Policja zatrzymała kierowcę taksówki

Do zdarzenia za, za które odpowie zatrzymany doszło w lutym. Sprawę zgłosiła matka dziewczynki, która przejazd taksówką zamówiła w jednej z popularnej na terenie Krakowa aplikacji. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że kierowca miał wywieźć nieletnią klientkę na ustronny parking, gdzie wykorzystał ją seksualnie.

Policja działała szybko

Poszukiwania sprawcy nie trwały długo. Jeszcze tego samego dnia policjanci wytypowali podejrzanego, którym okazał się 40-letni mieszkaniec Wieliczki. Do zatrzymania doszło w jego mieszkaniu, skąd został przewieziony to policyjnej izby zatrzymań.

Mężczyźnie postawiony został zarzut wykorzystania bezradności małoletniej i doprowadzenia jej do poddania się tzw. innej czynności seksualnej, a następnie do obcowania płciowego. Prokuratura Rejonowa Kraków Prądnik-Biały wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu, który został rozpatrzony pozytywnie. 40-letniemu kierowcy grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje

W sprawie przypadków molestowania w taksówkach "na aplikację" interweniował we wrześniu Rzecznik Praw Obywatelskich, który wyjaśnień w sprawie domagał się od policji i prokuratury. W piśmie do komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka RPO zwrócił uwagę na zgłoszenia dotyczące sposobu, w jaki traktowane są na komisariatach ofiary takich przestępstw. Podał m.in. przykład kobiety, której zasugerowano, że jest współwinna działaniom oprawcy.

Z kolei w piśmie do Prokuratora Krajowego RPO poprosił o zbadanie spraw molestowania w taksówkach w trybie zwierzchniego nadzoru służbowego ze szczególnym uwzględnieniem, czy prawa pokrzywdzonych są należycie respektowane, także pod kątem sprawności i terminowości wykonywanych czynności.

