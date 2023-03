Nowe zjednoczenie lewicy – „zasługa” Tuska. „Wydaje mu się, że jest królem piaskownicy i nikt go nie ogra”

Szerokie porozumienie na lewicy to pierwsza taka inicjatywa od lat, której zresztą mało kto się spodziewał po współliderze Nowej Lewicy Włodzimierzu Czarzastym. Chociażby z tego powodu, że przez pierwsze lata w Sejmie głównie tracił on ludzi niż ich pozyskiwał.

Przy okazji przepchnięcia zjednoczenia SLD z Wiosną, a później wyborów kierownictwa Nowej Lewicy połamano trochę kręgosłupów, a gdy to nie było możliwe, to niektórych ludzi się pozbyto, co zrobiło fatalne wrażenie na wyborcach. Z drugiej strony nie ziściły się przepowiednie przeciwników Włodzimierza Czarzastego, że klub Lewicy lada moment zacznie się sypać, bo posłowie wprowadzeni do Sejmu przez Wiosnę będą sobie szukali nowego miejsca na scenie politycznej, a ci z dawnego SLD skrzykną się w nowym stowarzyszeniu.

Nie zaszkodził Włodzimierzowi Czarzastemu spór sądowy z Bogusławem Wontorem, liderem lubuskiej organizacji ani nie zaszkodzi mu skarga do sądu Andrzeja Rozenka na nieprawidłowości podczas wyborów liderów partii.

– Ten spór będzie się toczył latami, dlatego dla tegorocznych wyborów jest bez znaczenia – mówi w rozmowie z „Wprost” polityk opozycji.

A w obecnym rozrachunku liczą się tylko jesienne wybory parlamentarne.

Podbieranie programu

Paradoksalnie jednoczenie lewicy wymusza Donald Tusk, lider PO, który ogłosił, że nie chce iść na wspólnej liście z Nową Lewicą, i że skoro nie można liczyć na jedną listę opozycji z lewicą, PSL i Polską 2050 Szymona Hołowni, to Koalicja Obywatelska wystartuje sama w tegorocznych wyborach do Sejmu.