Rosjanie stosują szantaż wobec Polaków. Starają się wzbudzić strach

Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Polski na konferencji prasowej przekazał informacje identyfikowane przez polskie służby kontrwywiadowcze. Dotyczą one działań rosyjskiego wywiadu na granicy polsko-rosyjskiej w obwodzie kaliningradzkim. Na początek Stanisław Żaryn przypomniał jednak polskie działania wymierzone w możliwości operacyjne wywiadu Rosji, które zostały podjęte po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.

Minister o zatrzymaniu dziewięciu rosyjskich i białoruskich szpiegów

Wydalono 45 oficerów wywiadu rosyjskiego działających w ambasadzie w Polsce, zatrzymano dziewięciu podejrzanych o współpracę z rosyjskimi lub białoruskimi służbami, zakazano wjazdu na terytorium Polski rosyjskim propagandystom i oligarchom oraz wprowadzono polską listę sankcyjną w celu ograniczenia możliwości finansowania budżetu Rosji.

Zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych wytłumaczył również, jak wygląda odpowiedź ze strony Rosji. Dotyczy ona polskich obywateli wjeżdżających służbowo do Kaliningradu. Coraz częściej dochodzi tam do prób przesłuchiwania Polaków przez funkcjonariuszy rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Celem jest zdobycie informacji, co Polacy robią w obwodzie kaliningradzkim.

Rosjanie zmieniają sposób działania przeciwko Polsce

FSB stara się też uzyskać dokumentację fotograficzną kart bankomatowych, dokumentów podróży oraz zawartości telefonu. W czasie czynności prowadzonych przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa gromadzone są informacje o kontaktach i celach podróży osoby wypytywanej. Mogą być one wykorzystywane do celów propagandowych.

Rosjan interesuje: nastroje społeczne w Polsce, ocena polityki prowadzonej przez polskie władze, nastawienie opinii społecznej do rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, kontakty wśród polskich służb mundurowych, policjantów, wojskowych, ruchy wojsk w naszym kraju, obecność oddziałów w pobliżu granicy z Rosją, budowa bariery ochronnej na północnej granicy Polski oraz czas oczekiwania na odprawę na granicy z Kaliningradem.

Polacy otrzymują ankiety do wypełnienia

Żaryn wskazał, że Rosjanie stosują miękki szantaż i starają się wzbudzać strach wśród Polaków. Rosjanie szukają pretekstu do wzmożonych kontroli. Zbierają także informacje dotyczące życia osobistego. Część osób dostaje do wypełnienia ankietę. Znajdują się tam pytania o: ocenę wojny w Ukrainie, samego Władimira Putina, czyja rakieta spadła w Przewodowie i czy w Polsce jest ciepło.

Celami działań Rosji na granicy Polski jest zbieranie danych wywiadowczych na potrzeby rosyjskiego państwa, rozpracowywanie Polaków mających kontakty w obwodzie kaliningradzkim czy zbieranie materiałów wykorzystywanych w pracy nad obywatelami Polski.

Stanisław Żaryn radzi, jak się zachować udając do Kaliningradu

Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Polski wskazał, że Polacy, którzy udają się do Rosji, powinni nie udzielać rosyjskim funkcjonariuszom informacji ws. obronności oraz bezpieczeństwa Polski, jak również informacji o charakterze osobistym czy dotyczących innych osób. Żaryn zalecał również pilnowanie posiadanych przy sobie dokumentów i unikanie rozmów z przypadkowymi osobami oraz niepowielanie plotek i niesprawdzonych przekazów.

Zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych na koniec podsumował, aby osoby, które mają podejrzenie, że stały się obiektem działań rosyjskich służb lub uczestniczyły w dziwnych spotkaniach, lub rozmowach, skontaktowały się z polskimi służbami. Wydano także krótki podręcznik opisującymi działania rosyjskich służb wobec Polaków.

